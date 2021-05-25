За сутки коронавирус унес жизни пяти жителей Томской области

Все умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 25 мая, стало известно о смерти пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 431 человека.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком., – рассказали в оперштабе.

Также в регионе выявлено 27 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в Томской области 32 714 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, еще 7 жителей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 609 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 22,6% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,01.

За последние сутки в стране выявлено 7 884 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 393 пациента скончались, 8 743 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 017 795 человека, 119 194 скончались, 4 632 955 выздоровели.