В Томскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак», разработанной научным центром им. М.П. Чумакова

Препарат поступит в те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы прививки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 мая, в Томскую область поступило 780 доз новой вакцины «КовиВак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Как сообщил департамент здравоохранения в своем telegram-канале, помимо этого в регион также доставили 2 100 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

- В течение двух дней вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона. В первую очередь препарат поступит в те больницы, которые практически полностью израсходовали запасы прививки, - рассказал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Как уточнили в облздраве, «КовиВак» является классическим типом вакцины, которая производится на основе цельного «убитого» коронавируса SARS-CoV-2. В отличие от вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона», сделанных с помощью современных методов генной инженерии, «чумаковская» вакцина относится к разряду классических - такого рода препараты используются не первую сотню лет.

Препарат рекомендован взрослым с 18 до 60 лет, включая людей с хроническими заболеваниями. Противопоказана беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились, а также людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации.