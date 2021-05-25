ПМЭФ-2021: Томская область представит проект «Палеозой» и кроссиндустриальный центр

«Палеозой» направлен на развитие технологий добычи «трудной» нефти.

2-5 июня в Санкт-Петербурге пройдет XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором делегация Томской области под руководством губернатора Сергея Жвачкина представит производственный и научный потенциал, работу инвестиционных площадок (особой экономической зоны «Томск», томского промышленного парка, территории опережающего развития в Северске), а также действующие в регионе комплексные меры поддержки бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Мы расскажем о развитии обрабатывающих и добывающих производств Томской области, сельского хозяйства и инфраструктуры для бизнеса, - рассказал замгубернатора по экономике Андрей Антонов. - А помимо этого, представим новые подходы к работе с различными индустриями. Речь, в частности, об использовании беспилотной авиации в проекте «Тайга».

Кроме того, Томская область презентует концепцию кроссиндустриального центра совместных технологических разработок, объединяющего крупные компании, малый и средний бизнес, научные центры и органы власти.

Как пояснил вице-губернатор, одним из проектов кроссиндустриального центра является «Палеозой», направленный на развитие технологий добычи «трудной» нефти. Главная задача проекта - увеличение добычи нефти и создание новых технологий для рентабельного промышленного освоения месторождений доюрского комплекса.

Напомним, что ПЭМФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.