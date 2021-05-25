79 томских ветеранов получили материальную помощь с начала 2021 года

Средства томским ветеранам были выделены на разные нужды. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Томские ветераны получили выплаты из средств специального благотворительного счета «Победа». Всего материальная помощь была оказана 79 томичам на общую сумму 1 167 тыс. рублей, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Так, 33 ветерана получили помощь с лечением и приобретением лекарств на общую сумму 339 тысяч рублей, 28 ветеранам заменили электроприборы и бытовую технику – общая сумма помощи составила 362 тысячи, 11 ветеранов получили средства на ремонт жилья – всего 378 тысяч – и 7 ветеранов обратились за иными видами помощи, – говорится в сообщении.

Также 58 ветеранов получили выплаты на проведение ремонта жилья. Всего на эти цели было выделено 2 840 тыс. рублей. Средства предусмотрены подпрограммой «Старшее поколение», помощь будет продолжена по поступающим заявкам.