Более 700 жителей Томской области прошли обследование в «Плавучей поликлинике»

Свое здоровье проверили 713 жителей отдаленных сел, среди них было 133 ребенка. Фото: телеграмм-канал облздрава.

Проект «Плавучая поликлиника» стартовал в Томской области 13 мая. За это время врачи побывали в семи населенных пунктах Молчановского и Каргасокского районов и обследовали 713 человек, в том числе 133 ребенка. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

– Жители отдаленных сел проходят осмотр у узких специалистов, а также обследования на современном медицинском оборудовании; при необходимости им оказывают неотложную помощь, – говорится в сообщении.

В составе бригады медиков работают несколько профильных специалистов: кардиолог, эндокринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, офтальмолог, гинеколог, хирург, терапевт, отоларинголог, педиатр, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.

25 мая «Плавучая поликлиника» работает в с. Тымск Каргасокского района, 26 мая отправится в Киндал.