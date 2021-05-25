Томичи 30 мая смогут принять участие в полумарафоне «Забег.рф» и триатлоне «Terra Siberia»

Для участия в полумарафоне и триатлоне необходима регистрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский полумарафон «Забег.рф» состоится в Томске 30 мая. Самое крупное беговое событие года стартует одновременно в 85 городах России. Также в этот день пройдут соревнования по триатлону «Terra Siberia»: томичи могут принять участие в плавательном и беговом этапе, а также велогонке. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Старт детского полумарафона запланирован на 12:00 30 мая, основной старт – на 13:00. Мероприятие пройдет в томском Академгородке по адресу: пр. Развития, 3 (Южная площадка ТВЗ). Трасса оборудована системой электронного хронометража.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 19:00 29 мая. Лимит количества участников – 800 человек.

Триатлон «Terra Siberia» также пройдет 30 мая. В 08:00 стартует водный этап в Центре водных видов спорта «Звездный» (ул. Энтузиастов, 31). Одновременно в заплыве участвуют 20 человек на 10 дорожках. Велогонка и беговой этап начнутся в 10:55 в Академгородке (пр. Развития, 3). Для участия необходимо зарегистрироваться.