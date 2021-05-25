Власти Томска должны устранить последствия сброса сточных вод в р. Ушайку

Загрязняющие вещества поступали в Ушайку из ливневой канализации, которая находится в управлении городского департамента.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту сброса сточных вод в р. Ушайку в областном центре. По ее результатам в суд был направлен иск с требованием устранить нарушения, сообщается на сайте прокуратуры.

Было установлено, что ливневка по пр. Комсомольский от ул. Лебедева до р. Ушайка находится в муниципальной собственности, канализация была передана в управление Департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска.

– При этом сброс сточных вод в реку Ушайка через ливневую канализацию осуществляется городским департаментом в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование, что влечет бесконтрольное поступление в реку загрязняющих веществ, – уточняется в сообщении.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, был назначен штраф в 50 тысяч рублей, который департамент оплатил.

– В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду Томский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на городской департамент обязанности устранить указанные нарушения, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил исковые требования. Департамент мэрии получил решение.