Проект нового вокзального комплекса томского аэропорта прошел госэкспертизу

Новый терминал позволит создать комфортные условия для обслуживания томичей и гостей области.

В томском аэропорту планируют модернизировать существующий терминал и построить еще один новый. Проект создания аэровокзального комплекса получил положительное заключение по итогам государственной экспертизы, сообщается на сайте аэропорта.

– Новый терминал будет построен с применением самых современных технологий и будет укомплектован 2 телетрапами, 4 багажными каруселями, 3 зонами досмотра на входе в терминал и 3 зонами предполетного досмотра. В проект включены работы по изменению привокзальной площади с остановочными и парковочными площадками, – также говорится в сообщении.

Добавим, что общая площадь двух терминалов составит более 17 тыс. кв. м, из них 7 тыс. – площадь нового объекта.

Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет объем пассажиропотока должен достичь одного миллиона человек в год. Для этого необходимо обеспечить комфортные условия обслуживания.