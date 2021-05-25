Житель Томской области обвиняется в жестоком убийстве брата

Ссора между братьями в ходе совместного распития спиртного привела к трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель села Зырянское Томской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Следователи выяснили, что 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил своего брата топором по голове, после чего тот скончался. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

– По версии следствия, обвиняемый, проживавший в одном доме вместе с братом, в марте 2021 года в ходе совместного распития с ним спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений, возникших в результате ссоры, нанес последнему несколько ударов топором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, – говорится в сообщении.

Обвиняемый свою вину полностью признал, сейчас он находится под стражей. Уточняется, что расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Зырянский районный суд.