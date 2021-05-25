Эксперты: в апреле 2021-го цитрусовые помогли снизить инфляцию в Томской области до 4,3%

Нынешней весной лимоны и апельсины не только повышали иммунитет, но и снижали инфляцию. Фото: Ксения Высотина

В апреле 2021 года в Томской области цены на продовольствие в годовом выражении росли медленнее, чем в марте. Годовая инфляция в регионе снизилась до 4,3%, сообщила пресс-служба Отделения Томск Банка России.

– Потребительское поведение томичей этой весной отличалось от прошлогоднего, – говорится в сообщении. – Апрель 2020 года запомнился в том числе повышенным спросом на цитрусовые в начале пандемии. Популярные народные средства профилактики гриппа и простуды скупались килограммами и, как следствие, стремительно росли в цене. В нынешнем апреле лимоны стоили на 43% дешевле, чем год назад, поскольку люди вернулись к обычному потреблению. Снизились в годовом выражении и цены на апельсины.

Кроме того, вернулась к допандемийному уровню потребность в продуктах длительного хранения, которые томичи в больших количествах покупали в 2020 году перед самоизоляцией. Рост цен на гречку, рис и вермишель замедлился.

– Как и в целом по Сибири, на динамику инфляции в Томской области повлиял эффект базы прошлого года, когда отдельные продукты питания дорожали по причине выросшего спроса. В этом апреле он оставался умеренным, – пояснила заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит. – При этом дополнительной причиной, почему в регионе замедлилась инфляция, стали объемы производства мяса и мясных продуктов. Они выросли, что замедлило темпы прироста цен на свинину и мясные полуфабрикаты.

Эксперт также отметила, что годовая инфляция в апреле в Томской области оставалась ниже, чем в Сибири и в России в целом.