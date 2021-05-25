Погода в Томске 25 мая: местами гроза и порывы ветра, днем до +22°С

Столбик термометра в некоторых районах Томской области поднимется до +29°С. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

По данным регионального гидрометцентра, 25 мая в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременные дожди, местами сильные, а также грозы. Возможен град, утром туманы.

В Томской области ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, в некоторых районах сильное усиление до 14 м/с, при грозах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит +19…+24°С, местами до +29°С, по северу +13…+18°С.

В Томске ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, возможно усиление до 14 м/с, днем при грозе порывы 15-19 м/с. Температура воздуха в светлое время суток составит +20…+22°С.