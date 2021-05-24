В Томске в ходе соревнований был определен лучший сыщик уголовного розыска региона

Лучший сыщик с севера Томской области будет представлять регион на Всероссийском конкурсе. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Конкурсы профессионального мастерства в нашей стране проходят среди специалистов разных отраслей. Не остаются в стороне и "солдаты правопорядка". Как информирует пресс-служба УМВД Росии по Томской области, с 22 по 24 мая в регионе состоялся конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии». Он проходил, отмечает сайт ведомства, среди сотрудников подразделений уголовного розыска на районном уровне.

Как отмечает пресс-служба полиции региона, сыщики состязались в 4-х номинациях: служебная подготовка, правовая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка. В каждой дисциплине были выявлены лучшие сотрудники.

Сайт правоохранительной службы информирует, что по результатам испытаний конкурса в общем зачете победу одержал майор полиции Андрей Комаров, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Колпашевскому району. Второе место занял капитан полиции Никита Ионов, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району Томска. На третьем месте оказался старший лейтенант полиции Павел Чудаков, оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по ЗАТО Северск. Победитель конкурса «Лучший по профессии» Андрей Комаров в июне примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников подразделений уголовного розыска.