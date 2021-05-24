Акция продолжается: в Томской области появился еще один «Сад памяти»

В ходе Международной акции "Сад памяти" появился и в Томске

В Томской области в ходе Международной акции появилось уже несколько «Садов памяти» в сельских муниципалитетах региона. Такие посадки волонтеры сделали в селе Зоркальцево Томского района и Зырянском районе, там сразу в двух местах. Деревья должны увековечить память воинов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Как сообщает интернет-портал администрации области, в окрестностях стадиона «Политехник» сотрудники Центра олимпийской подготовки по лыжным гонкам Натальи Барановой и домостроительной компании Logworks высадили 2 тысячи молодых елей. Специалисты отмечают, что акция проходит второй год подряд в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Она предполагает высадку 27 миллионов деревьев в честь павших воинов и погибших мирных жителей.

Как отмечает пресс-служба администрации области, в рамках акции «Сад памяти» с апреля по октябрь в регионе пройдет более 80 посадок. Всего будет высажено свыше 40 тысяч саженцев деревьев хвойных, плодовых пород и кустарников. Портал информирует, что участники акции закладывают памятные аллеи на территории лесного фонда, школ, парков, общественных пространств.