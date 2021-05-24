В Томской области хозяйства выполнили план по яровому севу на 61 процент

Посевная кампания должна завершиться в начале июня

В Томской области полным ходом идет посевная кампания. Вслед за овощами аграрии активно засевают поля зерновыми. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в весенне-полевой кампании в этом году участвуют 102 хозяйства. Отмечается, что яровой сев аграрии провели на площади 120,1 тыс. га. Это составляет свыше 61 % от плана.

Как информирует портал администрации региона, посевная площадь в Томской области в 2021 году составит 329,7 тыс. гектаров. Специалисты отмечают, что из этой площади яровыми культурами планируется засеять 196,9 тыс. га. Власть ставит перед аграриями задачу провести посев зерновых, зернобобовых культур, рапса, овощей и льна по южным районам до 5 июня, по северным районам до 10 июня.