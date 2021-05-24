Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 24 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 687 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 8 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 602 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

За последние сутки в стране выявлено 8 406 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 319 пациентов скончались, 6 450 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 009 911 человек, 118 801 скончались, 4 624 212 выздоровели.