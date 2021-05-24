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Происшествия24 мая 2021 11:31

В Томске из-за аварии двух легковых автомобилей образовалась пробка

Пострадавших нет
Ксения Высотина
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На проспекте Ленина из-за ветки, упавшей на провода, остановилось движение троллейбусов.

На проспекте Ленина из-за ветки, упавшей на провода, остановилось движение троллейбусов.

Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 24 мая, на перекрестке проспекта Кирова и улицы Советской произошла авария. В результате чего, один из автомобилей врезался в дерево, ветка которого упала на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Около 8 часов 35 минут в Томске на перекрестке проспекта Кирова и улицы Советской произошло столкновение автомобилей Peugeot и Nissаn. В результате столкновения автомобиль Peugeot совершил наезд на дерево», -говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля Nissаn не предоставил преимущество водителю автомобиля Peugeot. В результате происшествия никто не пострадал. Но на проспекте Ленина остановилось движение троллейбусов. Причиной стал порыв контактной сети из-за упавшей ветки.

Движение нормализовалось приблизительно в 10 утра.

ЧП