В Томске из-за аварии двух легковых автомобилей образовалась пробка

На проспекте Ленина из-за ветки, упавшей на провода, остановилось движение троллейбусов. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 24 мая, на перекрестке проспекта Кирова и улицы Советской произошла авария. В результате чего, один из автомобилей врезался в дерево, ветка которого упала на контактную сеть. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«Около 8 часов 35 минут в Томске на перекрестке проспекта Кирова и улицы Советской произошло столкновение автомобилей Peugeot и Nissаn. В результате столкновения автомобиль Peugeot совершил наезд на дерево», -говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля Nissаn не предоставил преимущество водителю автомобиля Peugeot. В результате происшествия никто не пострадал. Но на проспекте Ленина остановилось движение троллейбусов. Причиной стал порыв контактной сети из-за упавшей ветки.

Движение нормализовалось приблизительно в 10 утра.