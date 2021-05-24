В двух образовательных учреждениях Томской области прокуратура выявила нарушения при организации питания детей

Выявлены нарушения при хранении столовых приборов и пищевых продуктов, отборе порционных блюд, осуществлении бракеража пищевых продуктов и многое другое.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В двух образовательных учреждениях Томской области в Кривошеинском районе были выявлены нарушения при организации питания детей. Как сообщили в прокуратуре, виновным назначены административные штрафы.
- Выявлены нарушения при хранении столовых приборов и пищевых продуктов, отборе порционных блюд, осуществлении бракеража пищевых продуктов, факты нарушения персоналом пищеблоков санитарно-эпидемиологических требований, эксплуатации неисправного оборудования, отсутствия приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха, - рассказали в ведомстве.
После проверки, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела о нарушении санитарно - эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Помимо этого, виновным назначены административные штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.
Отметим, что выявленные проверкой нарушения в настоящее время устранены в полном объеме.
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