В двух образовательных учреждениях Томской области прокуратура выявила нарушения при организации питания детей

Выявлены нарушения при хранении столовых приборов и пищевых продуктов, отборе порционных блюд, осуществлении бракеража пищевых продуктов и многое другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух образовательных учреждениях Томской области в Кривошеинском районе были выявлены нарушения при организации питания детей. Как сообщили в прокуратуре, виновным назначены административные штрафы.

- Выявлены нарушения при хранении столовых приборов и пищевых продуктов, отборе порционных блюд, осуществлении бракеража пищевых продуктов, факты нарушения персоналом пищеблоков санитарно-эпидемиологических требований, эксплуатации неисправного оборудования, отсутствия приборов для измерения относительной влажности и температуры воздуха, - рассказали в ведомстве.

После проверки, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела о нарушении санитарно - эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей. Помимо этого, виновным назначены административные штрафы на общую сумму 6 тысяч рублей.

Отметим, что выявленные проверкой нарушения в настоящее время устранены в полном объеме.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4289809/