В селе Каргасок Томской области стая бродячих собак нападает на людей и домашний скот

В соцсетях появилась информация, что жители Каргаска пытаются отбиться своими силами от стаи бродячих собак. Фото: СОЦСЕТИ

В селе Каргасок Томской области участились случаи нападения бездомных собак на людей и домашний скот, при этом органы местного самоуправления бездействуют. Как сообщила прокуратура Каргасокского района, по данному случаю уже начались проверки.

Накануне, в соцсетях появилась информация, что жители Каргаска пытаются отбиться своими силами от стаи бродячих собак. Просьбы о помощи местные власти игнорируют. Бездомные животные загрызают домашний скот, пострадавших дворов уже более ста.

Напуганные жители села сообщают, что впервые проблема с бродячими собаками появилась еще в прошлом году, однако этой весной нападения участились. По словам каргасоксцев, ранее собаки нападали только на птиц, но теперь они загрызают свиней и коз. При этом, люди опасаются нападения на своих детей.

Прокуратура района намерена дать оценку действиям местной власти по ответственному обращению с животными, оставленными без владельцев, а также по контролю за надлежащим содержанием собак их собственниками.