Домашние животные стали жертвами пожара в с. Наумовка Томского района

Два поросенка и 11 кур погибли при возгорании надворных построек.

Поросята и куры погибли в пожаре, который произошел ночью 24 мая в с. Наумовка Томского района. В пяти метрах от дома загорелись надворные постройки: гараж, летняя кухня, баня и стайка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– У гаража обгорели обрешетка крыши и стены на площади 6 кв. м. Сгорели летняя кухня и надворные постройки под крышей крытого двора. В стайке погибли два поросенка и 11 кур, – уточняют в ведомстве.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 3:26, ликвидирован он был в пять утра силами 12 специалистов и трех единиц техники. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Причина пожара устанавливается.