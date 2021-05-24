Томичи в «санитарную пятницу» навели порядок на 400 городских площадках

Горожане убирались на многих площадках Томска. Фото: Василий Вахрин

Томичи в прошедшие пятницу, субботу и воскресенье навели порядок почти на 400 площадках города. В общей сложности с общественных пространств было убрано 300 куб. м мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что горожане навели порядок на территории по ул. Усова, которую освобождают от гаражей. Также провели уборку общественного пространства у часовни Блаженной Домны по ул. Вершинина.

Субботник прошел в пос. Светлом у родника «Светлый ключ» и на ул. Обруб у Воскресенского ключа.

На бульваре по пр. Кирова в Томске бригады специалистов убирали опавшую листву, окашивали газоны в Театральном и Почтамтском скверах, а также в сквере им. А. Пушкина. 44 садовых дивана были отремонтированы и покрашены по ул. Дизайнеров и в мкр. Солнечном. Более тысячи метров живых изгородей подстригли на площади Батенькова, на участках ул. Усова и пр. Кирова.