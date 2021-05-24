Электрогазосварщик из Томска получил государственную награду за 35-летний труд

Мужчина работает по профессии с 1988 года, участвует в проведении ремонтов на Томской ТЭЦ-3.

Томич Виталий Брусниченко получил государственную награду от президента России. Мужчина работает в энергокомплексе уже 35 лет, с 1988 года. Ранее он также поощрялся другими благодарностями от государства и региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» электрогазосварщику ТЭЦ-3 АО «Томская генерация» Виталию Брусниченко, – говорится в сообщении.

Уточняется, что Виталий Брусниченко работает электрогазосварщиком Томской ТЭЦ-3 с 1988 года. Томич участвует в проведении ремонтов на станции, например, в 1996 году провел монтаж нового оборудования для энергоблока №1.

Отмечается, что ранее мужчина также получал благодарности от Министерства энергетики России и администрации Томской области.