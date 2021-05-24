Стрежевские байкеры присоединились к рейду инспекторов ДПС на дорогах Томской области

Акция призвана напомнить водителям о важности соблюдения ПДД, а в частности – скоростного режима. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Инспекторы ДПС и байкеры г. Стрежевого провели профилактический рейд, в ходе которого напомнили водителям о соблюдении Правил дорожного движения. Мотоциклисты вышли на автодорогу Стрежевой – Нижневартовск и побеседовали с жителями региона о соблюдении скоростного режима, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В рамках акции байкеры рассказали, что ограничение скорости транспортных средств, это не только сохранность здоровья, но и жизни всех участников дорожного движения. Со своей стороны мотоциклисты попросили каждого автовладельца смотреть в зеркала заднего вида и включать указатели поворота при перестроении своего транспортного средства, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что рейды прошли в рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения.