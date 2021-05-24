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Происшествия24 мая 2021 7:31

Женщина-пассажир пострадала в ДТП на трассе в Томском районе

Столкновение автомобилей произошло вечером 23 мая
Ксения ГОРЮНОВА
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Томичам напоминают о требовании соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

Томичам напоминают о требовании соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

ДТП с участием двух автомобилей произошло 23 мая около 19:50 в Томском районе. При повороте налево 60-летний водитель Audi Quatro совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Corona. Один человек пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– С травмами 46-летняя женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле Audi Quatro, доставлена в больницу, – говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 22-м километре трассы Томск – Каргала – Колпашево.

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