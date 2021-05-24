Томские девятиклассники 24 мая напишут экзамен по русскому языку

Для получения аттестата об основном общем образовании после 9-го класса необходимо сдать два экзамена – по русскому языку и математике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девятиклассники Томской области 24 мая сдают первый экзамен государственной итоговой аттестации по русскому языку. 27 мая состоится сдача по математике. Для проведения ГИА в регионе подготовлено 134 пункта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Экзамены сдают 10 365 девятиклассников; продолжительность сдачи каждого экзамена – 3 часа 55 минут, – говорится в сообщении.

Уточняется, что для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо получить положительные оценки за два экзамена – по русскому языку и математике. После этого они смогут продолжить обучение в 10 классе, поступить в техникумы или колледжи.

Отмечается также, что в связи с соблюдением эпидемиологических требований, в одной аудитории будут находиться не более 10 школьников и не менее двух организаторов.