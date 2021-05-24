Томский Буфф-сад лидирует в конкурсе проектов благоустройства территорий

Голосование продлится до 30 мая, принять в нем участие может любой желающий.

Томичи продолжают голосовать за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, которые будут реализованы в 2022 году. Сейчас в тройку лидеров входят Буфф-сад, сквер «Юный автомобилист» и сквер у гимназии №55. Голосование продлится до 30 мая включительно на платформе по ссылке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– Наибольшей популярностью у участников голосования в Томске сегодня пользуется Буфф-сад, где проектировщики предлагают обновить существующие зоны и создать дополнительные прогулочные пути, установить освещение, элементы детской площадки, садовые диваны, модернизовать водопад, – говорится в сообщении.

Также в тройку лидеров входит сквер «Юный автомобилист», который должен появиться на Иркутском тракте, 81/1. Там планируют создать детский автогородок, парковку для маломобильных людей, установить освещение, ограждение и дорожные знаки.

Еще одно понравившееся томичам пространство – сквер около гимназии №55 на ул. Ф. Мюнниха, 12/1. Здесь хотят сделать аллею, которая будет огибать зеленый массив, а также зону тихого отдыха с озеленением.

Напомним, в голосовании томичам предлагается 17 территорий. Их благоустройство будет реализовано в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».