Дети-сироты получили квартиры в новостройках г. Асино Томской области

Площадь каждой квартиры в новых домах – 30 кв. м. Фото: пресс-служба УФССП по Томской области.

Три многоквартирных дома построили на ул. Центральной в г. Асино. Исполняя судебные решения, администрация городского поселения купила в них квартиры детям-сиротам. Всего с начала 2021 года свое законное жилье получили семь человек, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Добавляется, что площадь каждой квартиры – 30 кв. м, что на 10 кв. м выше норматива.

– В конце апреля договоры социального найма заключены с четырьмя взыскателями, о чем в мае в УФССП России по Томской области поступили соответствующие документы. Всего с начала 2021 года в Асино квартиры получили семь нуждающихся детей-сирот, из них шесть – в новостройках, – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас в Асиновском районе исполнены все судебные решения данной категории.

Напомним, по закону дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны получить благоустроенные квартиры, если своего жилья у них нет.