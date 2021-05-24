Прогноз погоды в Томской области 24 мая: возможны дожди и грозы, порывистый ветер до 23 м/с

В Томске синоптики осадков не прогнозируют, но порывистый ветер сохранится.

По данным регионального гидрометцентра, 24 мая в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем по востоку небольшие дожди, грозы, утром местами туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, в некоторых районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +22…+27°С, местами +16…+21°С.

В Томске днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, возможны порывы 15-17 м/с. Также днем будет +22…+24°С.