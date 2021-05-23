С 24 по 26 мая проезжая часть на ул. 5-й Армии в Томске будет сужена до одной полосы

Жителям города стоит быть внимательными при движении по этому участку, а лучше выбирать объездные пути.

Ремонтные работы по устранению дефектов асфальта будут выполнять на ул. 5-й Армии в Томске. Жителей предупреждают, что из-за этого произойдет изменение движения – проезжая часть будет сужена, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Уточняется, что асфальт будут укладывать около домов № 6, №20 и №24 по улице 5-й Армии.

– Для производства работ проезжая часть будет сужена до одной полосы, – говорится в сообщении.

Томичей просят по возможности выбирать для движения другие участки дорожной сети.