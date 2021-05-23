Коронавирус в Томске: +24 новых случая заражения

В России за сутки коронавирусом заболели 8 951 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 23 мая, в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 662 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 594 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,90.

За последние сутки в стране выявлено 8 951 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 357 пациентов скончались, 7 297 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 001 505 человек, 118 482 скончались, 4 617 762 выздоровели.