Отряд «ЛизаАлерт» проведет эксперимент «Не уйду с чужим» для юных томичей

«ЛизаАлерт» приглашает томичей принять участие в нескольких мероприятиях ко дню пропавших детей.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Международный день пропавших детей, 25 мая, установит в горсаду Томска арт-объект «Дорога домой». Также в течение нескольких дней для томичей пройдут лекции по безопасности и эксперименты «Не уйду с чужим». Об этом поисковый отряд сообщает в соцсетях.

– Для нас важно показать масштабность детских пропаж и дать понять всем, что пока ребенок не найден, мы будем его искать и делать все возможное, чтобы помочь ему вернуться домой, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках эксперимента добровольцы, по согласованию с родителями, выступят в роли «незнакомого человека» и попробуют увести ребенка с детской площадки. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке до 23:00 23 мая. Детям должно быть от 5 до 8 лет, количество мест ограничено. Эксперименты пройдут 25, 29 и 30 мая.

Также на протяжении этих трех дней состоятся уроки безопасности для детей от 5 до 10 лет. На них юным томичам расскажут, что делать, если они потерялись, как вести себя с незнакомыми людьми и как правильно собираться на лесную прогулку. Предварительная регистрация также обязательна по ссылке.

Кроме того, 25 мая в 22:00 в Томске и Колпашево добровольцы зажгут свечи в память о пропавших людях.