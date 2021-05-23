Прокуратура требует от мэрии Томска построить ливневку в Октябрьском районе

Прокуратура подтвердила, что подтопление происходит из-за пониженного рельефа и отсутствия ливневки.

Ранее появилась информация о подтоплении водами дорог и придомовых территорий на Иркутском тракте. После проведенной проверки прокуратура подтвердила инцидент и обратилась в суд – мэрия Томска должна построить ливневую канализацию для решения проблемы, сообщается на сайте ведомства.

– Проверкой установлено, что в период таяния снега и обильных осадков пониженный рельеф и отсутствие ливневой канализации влекут затопление территории, прилегающей к многоквартирным домам №№ 179/1, 179/2 и 179/3 по ул. Иркутский тракт в г. Томске, – говорится в сообщении.

Уточняется, что мэрия Томска не принимает никаких мер. Поэтому прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением, по которому власти должны построить ливневую канализацию.

Отмечается, что иск находится сейчас на рассмотрении.