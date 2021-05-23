Погода в Томске 23 мая: днем до + 29°С

В Томск пришло долгожданное потепление – сегодня столбик термометра поднимется выше +20…+25°С.

По прогнозу региональных синоптиков, 23 мая в Томской области будет переменная облачность. Днем в некоторых районах кратковременные дожди и грозы. В Томске преимущественно без осадков.

По области ожидается юго-западный ветер 4-9 м/с, днем с усилением до 15 м/с, при грозах порывы 16-21 м/с. Температура воздуха в регионе поднимется до +22…+27°С, местами до +32°С.

По прогнозам в Томске также будет юго-западный ветер 4-9 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем составит +27…+29°С.