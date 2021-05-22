В этом году в Томске намечено расселить 679 аварийных квартир

В старинном городе Томска насчитывается много ветхих и аварийных домов. Фото: сайт мэрии Томска

Во многих регионах нашей страны остро строят вопросы расселения ветхого и аварийного жилья. Разумеется, такая проблема есть и в старинном Томске. Как сообщает сайт областного центра, в администрации прошло рабочее совещание по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На заседании были озвучены цифры, характеризующие ситуацию в городе. Сегодня в областном центре насчитывается 550 многоквартирных домов, признанных аварийными, в них проживают более 11 тысяч человек. На их переселение требуется свыше 12 миллиардов рублей.

Пресс-служба администрации города приводит слова заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров. Он отметил, что в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году в Томске расселению подлежали 234 жилых помещений, фактически расселены 222. На эти цели израсходовано 320 млн 825 тыс. руб., поступивших из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 127 млн 222 тыс. руб. были направлены из областного бюджета, 76 млн 796 тыс. руб. из бюджета города Томска. Всего оказалось почти 525 млн руб. На эти средства на электронных аукционах были приобретены 99 благоустроенных квартир на первичном рынке жилья. До конца 2021 года новое жилье получат еще 12 семей. Задержка связана с отсутствием заявок от застройщиков в ходе дважды объявлявшихся электронных аукционов.

Сайт мэрии информирует, что в 2021 году для переселения горожан из аварийного жилищного фонда планируется направить 1 млрд 157 млн 174 тыс. руб., в том числе 1 млрд 122 млн 458 тыс. руб. из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 34 млн 715 тыс. руб. из областного бюджета. В Томске намечено расселить 679 квартир, из которых 388 находится в частной собственности, 291 – в муниципальной. В настоящее время в пер. Целинном строится многоквартирный жилой дом (200 квартир), предназначенный для томичей, переселяющихся из аварийного жилого фонда.