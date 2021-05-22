За сутки коронавирус унес жизни четырех жителей Томской области

Если в Томской области за год от коронавируса умерла целая деревня, то в стране вымер город

Сегодня, 22 мая, стало известно о смерти четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в субботу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 426 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, – рассказали в оперштабе.

Также в регионе выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в Томской области 32 638 подтвержденных случаев. По данным оперштаба, еще 40 жителей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 577 человек.

Кроме того, сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 8 709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 386 пациентов скончались, 9 345 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 992 554 человека, 118 125 скончались, 4 610 465 выздоровели.