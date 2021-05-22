В Томской области судят мужчину-рецидивиста за убийство, разбой и кражи из дачных домиков

Некоторые жители Асиновского района готовы убивать и грабить земляков

В нашей стране есть немало людей, которые не ценят чужие жизни. Вот свежий пример из криминальной хроники Сибири. В Томский областной суд передано дело в отношении ранее судимого молодого жителя Асиновского района. Об этом сообщает сайт прокуратуры региона. Ранее судимый гражданин обвиняется в убийстве, разбое и кражах.

Как выяснило следствие, в июне прошлого года года мужчина незаконно проник в один из домов в Асиновском районе. Там проживали ранее знакомые ему пенсионеры. Взяв на веранде дома топор, обвиняемый зашел внутрь, и убил находящуюся в комнате женщину. Он нанес ей множественные удары топором по голове и телу. Как сообщают в ведомстве, после из дома мужчина похитил более 40 тысяч рублей, два мобильных телефона и продукты питания. На выходе он встретил сожителя убитой и нанес ему удар ногой в голову. Затем скрылся с места преступления. В ходе расследования также было установлено, что обвиняемый совершил ряд краж из дачных домиков и гаражей на территории Асиновского района, он украл имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей.