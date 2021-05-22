Хроника ДТП: авария со смертельным исходом произошло ближе к полуночи 21 мая в центре Томска

Не зря уже давно мотоциклистов прозвали "смертниками"... Фото: УМВД России по Томской области

Вчера ближе к полуночи в центре Томска молодой человек, управляющий мотоциклом, погиб в столкновении с иномаркой – автомобилем Volkswagen Touareg, об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону. Водители «железных коней» часто страдают в подобных авариях, как менее защищенные.

Управление полиции региона информирует, что 21 мая около 23:10 минут на регулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Учебной произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen Touareg и мотоцикла Honda Shadow. По сообщению правоохранительного ведомства, обстоятельства происшествия выясняются, очевидцы аварии могут позвонить по телефону 8 (3822) 795-327.