Место для буккроссинга оборудовано на территории кампуса Томского политеха

Еще один шкаф с бесплатными книгами появился на улицах Томска. Фото: сайт ТПУ

Идеи буккросинга давно и прочно завладели умами томичей, в "умном городе" шкафы с бесплатными книгами для желающих почитать стоят в нескольких местах. И вот, как сообщает сайт Томского политехнического университета, в кампусе вуза появился пункт для свободного книгообмена. Оборудованный шкаф для буккроссинга и книги для него стали подарком университету к 125-летию от «Томской электронной компании» («ТЭК»). Он установлен на площадке около Международного культурного центра ТПУ (ул. Усова, 13-в). Накануне он пополнился первыми изданиями.