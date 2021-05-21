Международная акция: в Томской области появилось еще сразу два кедровых «Сада памяти»

Будут шуметь над Сибирью кедровые "Сады памяти". Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

По всей нашей стране волонтеры, школьники и различные учреждения высаживают деревья и кустарники в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Международная акция памяти «Сад памяти» стартовала в Томской области в этом месяце в селе Зоркальцево Томского района. И вот стало известно, об этом сообщил сайт департамента лесного хозяйства области, что к ней присоединился Зырянский район региона. В один день в селе появилось сразу две памятных аллеи.

Как отмечает сайт департамента лесного хозяйства, на пришкольной территории ветераны, педагоги, выпускники школы, учащиеся школьного лесничества «Юные лесоводы» высадили 20 саженцев кедра и одну голубую ель. Второй «Сад памяти» разбили учащиеся школьного лесничества ОГКУ «Центр помощи детям, оставшихся без родителей «Родник», сотрудники Зырянского лесничества и компании «Сибирьлес». Более 150 молодых кедров юные лесники высадили совместно со старшими коллегами.