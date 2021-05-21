В Томской области мужчина получил четыре года колонии за многочасовое истязание жены

Ранее судимый мужчина 8 часов измывался над женой, а потом выкинул ее в окно

Бытовое насилие остается очень распространенным преступлением против личности. Нередко оно происходит после употребления алкоголя. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в Томске к лишению свободы осужден мужчина, который истязал, угрожал убийством, а также незаконно лишил свободы свою жену. Советский районный суд города признал 37-летнего местного жителя виновным в совершении ряда преступлений.

Как сообщает правоохранительное ведомство, в мае прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. Конфликт возник на почве ревности и личных неприязненных отношений. На протяжении 8 часов томич избивал потерпевшую. При этом мужчина запер дверь в квартиру на замок и забрал у жены ключи и телефон, чтобы последняя не смогла покинуть квартиру и позвать на помощь.

Как позже установили эксперты, горожанин нанес потерпевшей не менее 65 ударов по различным частям тела. Он высказывал в ходе избиения угрозы убийством, причинил множественные ссадины и кровоподтеки по всему телу, относящиеся к легкому вреду здоровья. Закончив истязать жену, обвиняемый вытолкнул ее из окна второго этажа, в результате чего женщина упала на козырек подъезда дома. Стоит отметить, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, был судим за совершение аналогичных преступлений.

В ходе процесса подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.