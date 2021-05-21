В 2020 году численность сельского населения Томской области выросла на тысячу человек

Рост числа сельских жителей обеспечен за счет развития сельского хозяйства в регионе.

Отраслевое совещание, посвященное ходу весенних полевых работ, состоялось 21 мая в селе Кожевниково. Открывая встречу, губернатор отметил, что уже несколько лет Томская область занимает первое место в Сибири по темпам уборочной кампании и второе по урожайности зерновых и зернобобовых культур.

– При средних показателях в Сибирском федеральном округе в 17 центнеров с гектара результат Томской области – свыше 25 центнеров. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в прошлом году превысил 414 тыс. тонн. Это рекордный урожай, но за этим рекордом стоит тяжелая, кропотливая работа десятков предприятий и фермеров, тысяч сельских тружеников, – цитирует пресс-служба обладминистрации слова Жвачкина. – Но, конечно, рекорды и лидерские позиции – не самоцель. Главное для всех нас – эффективно работающие современные производства, рост доходов хозяйств и аграриев, новое качество жизни и работы на селе.

По мнению главы региона, к основным рискам развития АПК относятся, в первую очередь, погодные условия. Так, на 21 мая хозяйства в северных районах области еще не вышли в поле. Кроме того, работа аграриев зависит от стоимости ГСМ, удобрений и семян, от взаимоотношений с переработчиками и транспортной доступности территорий.

– Тем не менее, в 2020 году селяне создали хороший задел по семенам, а по кондиционности семян зерновых доросли почти до 95%. И это хороший залог будущего урожая, – считает губернатор.

В ходе встречи Сергей Жвачкин поблагодарил томских аграриев за вклад в возрождение сельского уклада жизни и рост престижа профессий АПК.

- Сельское хозяйство, которое раньше было синонимом беспросветности и «черной дырой», стало одним из привлекательных секторов экономики. В 2020 году сельское население Томской области выросло. Пока незначительно, всего на тысячу человек. Но начало положено, отток людей из деревни остановлен, – сказал он. – При этом хочу подчеркнуть: рост сельских жителей обеспечен не за счет бурного строительства многоквартирных домов в Томском районе. В лидерах роста – Кожевниковский, Молчановский, Тегульдетский и Шегарский районы.