Посевная-2021: в Томской области аграрии начали высаживать в грунт рассаду капусты

Аграрии Томской области начали сажать в открытый грунт рассаду ранней капусты

В Томской области полным ходом продолжается весенняя посевная кампания. Вслед за традиционными овощами очередь дошла до капусты. Как сообщает сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, в открытый грунт высажена на 2,5 гектарах или 1,5 % к плану рассада ранних сортов этой овощной культуры.

Кроме того, специалисты отмечаю, что почти на 100% выполнен план по моркови, на 66,5 % – по свекле, на 5,8 % – по картофелю. Зерновыми культурами в регионе засеяно около 50 % от планируемых площадей. Здесь впереди других южные районы – Кожевниковский и Зырянский, где посеяно свыше 57%.