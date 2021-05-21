Коронавирус в Томске: +23 новых случая заражения

Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 21 мая, в Томской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 615 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 35 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 537 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,8% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

За последние сутки в стране выявлено 8 937 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 389 пациентов скончались, 9 350 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 983 845 человек, 117 739 скончались, 4 601 120 выздоровели.