В Томск поступило 500 упаковок препарата для лечения среднетяжелой формы COVID-19

В наших госпиталях его начали применять в июле прошлого года, и он доказал свою эффективность.

Респираторные госпитали Томска получили 500 упаковок отечественного биотехнологического препарата «Артлегиа» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией среднетяжелой формы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что «Артлегиа» используется для предотвращения цитокинового шторма. По словам председателя комитета лекарственного обеспечения облздрава Елены Потягайловой, в наших госпиталях его начали применять в июле прошлого года, и он доказал свою эффективность.

Препарат разработан группой компаний «Р-Фарм» и входит во временные методические рекомендации Минздрава России по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он передан в госпитали Томска в рамках благотворительной акции.

Напомним, что действующими респираторными госпиталями в Томске остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе областной клинической больницы, в Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.