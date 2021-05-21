Томича поймали на незаконной ловле стерляди в районе деревни Кулманы Шегарского района

Сумма ущерба составила более 9 000 рублей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Сотрудники полиции Шегарского района, совместно с томским отделом госконтроля надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания, установили подозреваемого в незаконной добыче ценного вида обской стерляди. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Как рассказали в ведомстве, 35 - летний томич устроил на реке Обь, в районе деревни Кулманы Шегарского района незаконную рыбалку. На моторной лодке, с помощью сети, мужчина ловил ценный вид обской стерляди. Сумма ущерба составила более 9 000 рублей. Уточняется, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». За это преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет. В некоторых случаях нарушителям даже грозит арест на срок от 4 до 6 месяцев.