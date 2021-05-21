«Забота»: губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал социальный проект единороссов

К социальному проекту томских единороссов подключились уже 20 торговых предприятий.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал проект регионального отделения партии «Единая Россия» «Социальная карта». С ее помощью жители региона смогут получить скидку на качественные товары и услуги. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной администрации.

- Меньше, чем через месяц будут объявлены выборы в Государственную и нашу региональную Думу. Считаю правильным, если политические партии будут завоевывать сердца избирателей не только хлесткими лозунгами и обещаниями, но и осязаемой помощью. «Единая Россия» с ее волонтерским движением и этим социальным проектом доказывает, что не зря называется партией реальных дел, - отметил Жвачкин.

В начале мая появилась информация, что томские партийцы договорились с рядом продуктовых торговых сетей, магазинов товаров первой необходимости, аптек и детских супермаркетов о предоставлении владельцам соцкарты «Заботы» скидок, которые составляют от 3% до 20%. К проекту томских единороссов подключились уже 20 торговых предприятий.

Напомним, что «Социальная карта» выдается бесплатно пенсионерам, семьям с детьми и другим категориям людей, нуждающимся в социальной поддержке. Для жителей Томской области это возможность получить скидку на качественные товары и услуги. Активисты партии распространили уже более 10 тысяч социальных карт.

Глава региона подчеркнул, что поддержит и аналогичные инициативы других политических партий и общественных организаций.