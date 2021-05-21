Энергетики заменят насосы на станции в мкр. Каштак в Томске

Новое оборудование позволит увеличить нагрузку и подключить к системе больше потребителей.

«ТомскРТС» реконструирует перекачивающую насосную станцию №4, которая обеспечивает теплом жителей мкр. Каштак. Установка нового оборудования позволит подключить к системе также мкр. Черемошники после строительства тепломагистрали, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что два этапа реконструкции уже были проведены ранее: специалисты отремонтировали здание, построили помещение для установки современного электрооборудования, а также заменили один из насосов.

– В текущем году реализуется третий этап реконструкции ПНС-4, который предполагает замену трех насосов на более современные и мощные и установку энергоэффективного электрооборудования. Это позволит увеличить нагрузку и подключить к системе теплоснабжения больше потребителей, – сообщил главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк.

Также добавляется, что производительность новых насосов почти в два раза выше.