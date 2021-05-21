Более тысячи медиков пополнили учреждения сел и малых городов Томской области

По договору медик должен отработать в учреждении определенное количество лет, чтобы получить выплату в полном объеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 876 врачей и 126 фельдшеров пополнили медучреждения сел и малых городов Томской области. Проекты реализуются с 2012 года, на них направлено более 1 млрд рублей, сообщается в официальном телеграмм-канале облздрава.

Отмечается, что медики, работающие по этим программам, получают дополнительные выплаты от государства. Их размер зависит от территории, где работает персонал.

– Трудоустроившимся в отдаленные населенные пункты, определенные распоряжением администрации Томской области, выплата составила по 1,5 млн рублей врачам и по 750 тыс. рублей фельдшерам. В других населенных пунктах выплаты врачам составляют 1 млн рублей, фельдшерам – 500 тыс. рублей, – уточняется в сообщении.

Кроме того, с 2020 года в регионе действует еще одна программа – «Атомный доктор». Медики, впервые приехавшие работать в закрытый город, также получают дополнительные выплаты.

– Врачу, переехавшему жить и работать в Северск, полагается единовременная компенсация в размере 1 млн рублей, фельдшеру – 500 тысяч рублей, – приводятся в сообщении облздрава слова главного врача Северской клинической больницы ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России Ольги Иванниковой.

При этом специалист должен отработать на месте не менее пяти лет. Если трудовой договор разрывается досрочно, часть выплаты медик должен вернуть.

Томичи могут узнать дополнительную информацию о работе программы «Атомный доктор» по телефону: 8 (3823) 78-07-75, а о «Земском докторе» и «Земском фельдшере» по номеру 8 (3822) 999-101 добавочный 2849.