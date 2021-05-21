Томич проведет в тюрьме 24 года за покушение и убийство в такси

Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Советский районный суд признал виновным 50-летнего жителя Томска, который в 2016 году нанес удары ножом водителю такси и пассажиру, после чего скрылся с места преступления. В итоге таксист скончался, второму пострадавшему удалось выжить. Присяжные заседатели вынесли единогласный обвинительный приговор, сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что подсудимый признал вину частично, сообщив, что его действия были самообороной. Однако мужчина был приговорен к длительному сроку лишения свободы.

– Советский районный суд г. Томска приговорил виновного к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, в течение которых государственные органы будут наблюдать за поведением осужденного после освобождения, – говорится в сообщении.

Добавляется, что приговор в законную силу не вступил.