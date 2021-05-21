Обработка от клещей ведется рядом со школами и оздоровительными лагерями Томска

Общая площадь противоклещевой обработки в Томске составила почти 800 гектаров. Сегодня продолжается акарицидная обработка на территориях образовательных учреждений города, а также загородных лагерей. Фото Валерия Доронина.

Подрядчик городского департамента дорожной деятельности и благоустройства завершает обработку городских общественных пространств от клещей, сообщила 21 мая пресс-служба мэрии.

В горадминистрации уточнили, что обработка проведена на территории Лагерного сада, площади Новособорной, в сквере по ул. Мокрушина, в сквере им. Ворошилова на ул. 5-ой Армии, в Академгородоке, включая территории ДЮСШ № 5, Академического лицея и окрестностей лыжероллерной трассы, в районе стадиона "Буревестник", в Березовой роще, в районе памятника работникам Спичфабрики, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в окрестностях МСЧ №2, в сквере у ДК «Авангард», в Парке Воинов-интернационалистов, на ул. 79 Гвардейской дивизии, в Парке отдыха «Белое озеро», в Сосновом бору, сквере по ул. Кутузова, в Михайловской роще, парковой зоне озера Мавлюкеевское, в районе большого трамплина на Степановке. Также противоклещевая обработка была проведена на всех городских кладбищах.

Специалисты отметили, что общая площадь противоклещевой обработки в Томске составила почти 800 гектаров. Сегодня продолжается акарицидная обработка на территориях образовательных учреждений города, а также загородных лагерей.