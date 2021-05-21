Дробный ремонт тепловых сетей запланирован в Томске на ул. Гоголя и прилегающих территориях

Ремонт тепловых сетей на ул. Гоголя будет выполняться без отключения всех домов, подключенных к магистрали 2Н. Полностью его планируют завершить в конце июля.

Подрядчик «ТомскРТС» проводит капитальный ремонт участка тепломагистрали 2Н на улице Гоголя, сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе компании.

«Планируется заменить на современные энергоэффективные трубопроводы 1,2 км теплотрасс диаметром 400 мм на участке от улицы Никитина до Герцена. Общая стоимость работ по замене этого участка составит 64 миллиона рублей. Полностью завершить ремонт здесь планируется до 30 июля, но поскольку он проводится поэтапно, отключение будет производиться на отдельных участках в предусмотренной графиком последовательности», - в частности, говорится в сообщении.

Как пояснил «КП – Томск» замгенерального директора компании Владимир Бондарюк, специалисты «Тепловых сетей» разработали технические мероприятия, которые позволят разбить участок капремонта на 3 части, обеспечив поэтапную замену трубопроводов. Это позволит сократить количество объектов, отключаемых на период ремонта, и продолжительность отсутствия горячей воды в домах.

Как уточнил Владимир Бондарюк, в ходе первого этапа капитального ремонта работы будут проводиться на участке от ул. Никитина до пер. Спортивного. От горячего водоснабжения в период ремонта на этом участке будет отключено 6 жилых домов. Для ремонта перекрыто движение по ул. Гоголя - от ул. Никитина до пр. Фрунзе. Работы планируется завершить до 17 июня.

Второй этап капитального ремонта коммунальщики планируют выполнить до 30 июня. В это время будут отключены от горячего водоснабжения 13 домов на ул. Гоголя и пр. Фрунзе. На третьем этапе под отключение попадут 9 многоквартирников. Завершить все техмероприятия предполагается к 30 июля.